5.000 Güney Afrika randından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile ZAR → MRU çevirin

5.000 zar
10.848,20 mru

1,000R ZAR = 2,170UM MRU

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MRU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,20392,2039
Düşük2,14862,0675
Ortalama2,17362,1552
Değişim0.11%1.47%
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1 ZAR → MRU istatistikleri

ZAR → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2039, en düşük 2,1486 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1736 oldu. ZAR → MRU kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

ZAR → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2039, en düşük 2,0675 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1552 oldu. ZAR → MRU kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Moritanya ouguiyası
1 ZAR2,16964 MRU
5 ZAR10,84820 MRU
10 ZAR21,69640 MRU
20 ZAR43,39280 MRU
50 ZAR108,48200 MRU
100 ZAR216,96400 MRU
250 ZAR542,41000 MRU
500 ZAR1.084,82000 MRU
1000 ZAR2.169,64000 MRU
2000 ZAR4.339,28000 MRU
5000 ZAR10.848,20000 MRU
10000 ZAR21.696,40000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Güney Afrika Randı
1 MRU0,46091 ZAR
5 MRU2,30453 ZAR
10 MRU4,60906 ZAR
20 MRU9,21812 ZAR
50 MRU23,04530 ZAR
100 MRU46,09060 ZAR
250 MRU115,22650 ZAR
500 MRU230,45300 ZAR
1000 MRU460,90600 ZAR
2000 MRU921,81200 ZAR
5000 MRU2.304,53000 ZAR
10000 MRU4.609,06000 ZAR