5.000 Güney Afrika randından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile ZAR → JEP çevirin

5.000 zar
213,54 jep

1,000R ZAR = 0,04271£ JEP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04310,0440
Düşük0,04210,0412
Ortalama0,04260,0428
Değişim-0.49%-0.68%
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1 ZAR → JEP istatistikleri

ZAR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0431, en düşük 0,0421 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0426 oldu. ZAR → JEP kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

ZAR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0440, en düşük 0,0412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0428 oldu. ZAR → JEP kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Jersey poundu
1 ZAR0,04271 JEP
5 ZAR0,21354 JEP
10 ZAR0,42709 JEP
20 ZAR0,85418 JEP
50 ZAR2,13545 JEP
100 ZAR4,27089 JEP
250 ZAR10,67723 JEP
500 ZAR21,35445 JEP
1000 ZAR42,70890 JEP
2000 ZAR85,41780 JEP
5000 ZAR213,54450 JEP
10000 ZAR427,08900 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Güney Afrika Randı
1 JEP23,41430 ZAR
5 JEP117,07150 ZAR
10 JEP234,14300 ZAR
20 JEP468,28600 ZAR
50 JEP1.170,71500 ZAR
100 JEP2.341,43000 ZAR
250 JEP5.853,57500 ZAR
500 JEP11.707,15000 ZAR
1000 JEP23.414,30000 ZAR
2000 JEP46.828,60000 ZAR
5000 JEP117.071,50000 ZAR
10000 JEP234.143,00000 ZAR