10 Güney Afrika randından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile ZAR → HNL çevirin

10 zar
13,54 hnl

1,000R ZAR = 1,354L HNL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → HNL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,37901,3845
Düşük1,34291,3058
Ortalama1,36081,3509
Değişim-0.25%1.57%
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1 ZAR → HNL istatistikleri

ZAR → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3790, en düşük 1,3429 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3608 oldu. ZAR → HNL kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

ZAR → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3845, en düşük 1,3058 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3509 oldu. ZAR → HNL kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Honduras Lempirası
1 ZAR1,35382 HNL
5 ZAR6,76910 HNL
10 ZAR13,53820 HNL
20 ZAR27,07640 HNL
50 ZAR67,69100 HNL
100 ZAR135,38200 HNL
250 ZAR338,45500 HNL
500 ZAR676,91000 HNL
1000 ZAR1.353,82000 HNL
2000 ZAR2.707,64000 HNL
5000 ZAR6.769,10000 HNL
10000 ZAR13.538,20000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Güney Afrika Randı
1 HNL0,73865 ZAR
5 HNL3,69325 ZAR
10 HNL7,38651 ZAR
20 HNL14,77302 ZAR
50 HNL36,93255 ZAR
100 HNL73,86510 ZAR
250 HNL184,66275 ZAR
500 HNL369,32550 ZAR
1000 HNL738,65100 ZAR
2000 HNL1.477,30200 ZAR
5000 HNL3.693,25500 ZAR
10000 HNL7.386,51000 ZAR