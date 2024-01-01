100 Güney Afrika randından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → GYD çevirin

100 zar
1.140,81 gyd

1,000R ZAR = 11,41GY$ GYD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → GYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,617511,6269
Düşük11,308611,0250
Ortalama11,456811,3900
Değişim-0.06%1.31%
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1 ZAR → GYD istatistikleri

ZAR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,6175, en düşük 11,3086 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,4568 oldu. ZAR → GYD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

ZAR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,6269, en düşük 11,0250 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,3900 oldu. ZAR → GYD kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Guyana Doları
1 ZAR11,40810 GYD
5 ZAR57,04050 GYD
10 ZAR114,08100 GYD
20 ZAR228,16200 GYD
50 ZAR570,40500 GYD
100 ZAR1.140,81000 GYD
250 ZAR2.852,02500 GYD
500 ZAR5.704,05000 GYD
1000 ZAR11.408,10000 GYD
2000 ZAR22.816,20000 GYD
5000 ZAR57.040,50000 GYD
10000 ZAR114.081,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Güney Afrika Randı
1 GYD0,08766 ZAR
5 GYD0,43829 ZAR
10 GYD0,87657 ZAR
20 GYD1,75314 ZAR
50 GYD4,38286 ZAR
100 GYD8,76572 ZAR
250 GYD21,91430 ZAR
500 GYD43,82860 ZAR
1000 GYD87,65720 ZAR
2000 GYD175,31440 ZAR
5000 GYD438,28600 ZAR
10000 GYD876,57200 ZAR