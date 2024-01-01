1 Güney Afrika randından Guyana dolarına
Reel döviz kuru ile ZAR → GYD çevirin
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|1 ZAR → GYD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|11,6175
|11,6269
|Düşük
|11,3086
|11,0250
|Ortalama
|11,4568
|11,3900
|Değişim
|-0.06%
|1.31%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → GYD istatistikleri
ZAR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,6175, en düşük 11,3086 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,4568 oldu. ZAR → GYD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.
ZAR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,6269, en düşük 11,0250 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,3900 oldu. ZAR → GYD kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Guyana Doları
|1 ZAR
|11,40810 GYD
|5 ZAR
|57,04050 GYD
|10 ZAR
|114,08100 GYD
|20 ZAR
|228,16200 GYD
|50 ZAR
|570,40500 GYD
|100 ZAR
|1.140,81000 GYD
|250 ZAR
|2.852,02500 GYD
|500 ZAR
|5.704,05000 GYD
|1000 ZAR
|11.408,10000 GYD
|2000 ZAR
|22.816,20000 GYD
|5000 ZAR
|57.040,50000 GYD
|10000 ZAR
|114.081,00000 GYD