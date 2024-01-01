10 bin Güney Afrika randından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile ZAR → ETB çevirin

10.000 zar
43.318,70 etb

1,000R ZAR = 4,332Br ETB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,33194,3319
Düşük3,12623,0246
Ortalama3,30613,1804
Değişim37.53%41.03%
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1 ZAR → ETB istatistikleri

ZAR → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3319, en düşük 3,1262 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3061 oldu. ZAR → ETB kurundaki değişiklik 37.53 değerindeydi.

ZAR → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3319, en düşük 3,0246 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1804 oldu. ZAR → ETB kurundaki değişiklik 41.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Etiyopya Birri
1 ZAR4,33187 ETB
5 ZAR21,65935 ETB
10 ZAR43,31870 ETB
20 ZAR86,63740 ETB
50 ZAR216,59350 ETB
100 ZAR433,18700 ETB
250 ZAR1.082,96750 ETB
500 ZAR2.165,93500 ETB
1000 ZAR4.331,87000 ETB
2000 ZAR8.663,74000 ETB
5000 ZAR21.659,35000 ETB
10000 ZAR43.318,70000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Güney Afrika Randı
1 ETB0,23085 ZAR
5 ETB1,15424 ZAR
10 ETB2,30847 ZAR
20 ETB4,61694 ZAR
50 ETB11,54235 ZAR
100 ETB23,08470 ZAR
250 ETB57,71175 ZAR
500 ETB115,42350 ZAR
1000 ETB230,84700 ZAR
2000 ETB461,69400 ZAR
5000 ETB1.154,23500 ZAR
10000 ETB2.308,47000 ZAR