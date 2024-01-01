250 Etiyopya birrinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile ETB → ZAR çevirin

1,000Br ETB = 0,1491R ZAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 ETB → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15240,1680
Düşük0,14250,1425
Ortalama0,14700,1513
Değişim0.37%-8.19%
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1 ETB → ZAR istatistikleri

ETB → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1524, en düşük 0,1425 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1470 oldu. ETB → ZAR kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

ETB → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1680, en düşük 0,1425 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1513 oldu. ETB → ZAR kurundaki değişiklik -8.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Güney Afrika Randı
1 ETB0,14912 ZAR
5 ETB0,74562 ZAR
10 ETB1,49124 ZAR
20 ETB2,98248 ZAR
50 ETB7,45620 ZAR
100 ETB14,91240 ZAR
250 ETB37,28100 ZAR
500 ETB74,56200 ZAR
1000 ETB149,12400 ZAR
2000 ETB298,24800 ZAR
5000 ETB745,62000 ZAR
10000 ETB1.491,24000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Etiyopya Birri
1 ZAR6,70585 ETB
5 ZAR33,52925 ETB
10 ZAR67,05850 ETB
20 ZAR134,11700 ETB
50 ZAR335,29250 ETB
100 ZAR670,58500 ETB
250 ZAR1.676,46250 ETB
500 ZAR3.352,92500 ETB
1000 ZAR6.705,85000 ETB
2000 ZAR13.411,70000 ETB
5000 ZAR33.529,25000 ETB
10000 ZAR67.058,50000 ETB