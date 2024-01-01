Güney Afrika randından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile ZAR → BGN çevirin

1.000 zar
98,02 bgn

1,000R ZAR = 0,09802лв BGN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10000,1018
Düşük0,09790,0947
Ortalama0,09890,0987
Değişim-1.04%0.04%
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1 ZAR → BGN istatistikleri

ZAR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1000, en düşük 0,0979 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0989 oldu. ZAR → BGN kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

ZAR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1018, en düşük 0,0947 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0987 oldu. ZAR → BGN kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bulgar Levası
1 ZAR0,09802 BGN
5 ZAR0,49011 BGN
10 ZAR0,98021 BGN
20 ZAR1,96043 BGN
50 ZAR4,90107 BGN
100 ZAR9,80214 BGN
250 ZAR24,50535 BGN
500 ZAR49,01070 BGN
1000 ZAR98,02140 BGN
2000 ZAR196,04280 BGN
5000 ZAR490,10700 BGN
10000 ZAR980,21400 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Güney Afrika Randı
1 BGN10,20190 ZAR
5 BGN51,00950 ZAR
10 BGN102,01900 ZAR
20 BGN204,03800 ZAR
50 BGN510,09500 ZAR
100 BGN1.020,19000 ZAR
250 BGN2.550,47500 ZAR
500 BGN5.100,95000 ZAR
1000 BGN10.201,90000 ZAR
2000 BGN20.403,80000 ZAR
5000 BGN51.009,50000 ZAR
10000 BGN102.019,00000 ZAR