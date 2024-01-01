2.000 Güney Afrika randından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ZAR → BDT çevirin

2.000 zar
12.839,28 bdt

1,000R ZAR = 6,420Tk BDT

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,53836,5513
Düşük6,37455,8983
Ortalama6,44986,3791
Değişim-0.20%8.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → BDT istatistikleri

ZAR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,5383, en düşük 6,3745 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,4498 oldu. ZAR → BDT kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

ZAR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,5513, en düşük 5,8983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,3791 oldu. ZAR → BDT kurundaki değişiklik 8.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bangladeş Takası
1 ZAR6,41964 BDT
5 ZAR32,09820 BDT
10 ZAR64,19640 BDT
20 ZAR128,39280 BDT
50 ZAR320,98200 BDT
100 ZAR641,96400 BDT
250 ZAR1.604,91000 BDT
500 ZAR3.209,82000 BDT
1000 ZAR6.419,64000 BDT
2000 ZAR12.839,28000 BDT
5000 ZAR32.098,20000 BDT
10000 ZAR64.196,40000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Güney Afrika Randı
1 BDT0,15577 ZAR
5 BDT0,77886 ZAR
10 BDT1,55772 ZAR
20 BDT3,11544 ZAR
50 BDT7,78860 ZAR
100 BDT15,57720 ZAR
250 BDT38,94300 ZAR
500 BDT77,88600 ZAR
1000 BDT155,77200 ZAR
2000 BDT311,54400 ZAR
5000 BDT778,86000 ZAR
10000 BDT1.557,72000 ZAR