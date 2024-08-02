İsviçre frangından Macar forintine Geçmiş Döviz Kurları
İsviçre frangından Macar forintine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsviçre frangından (XPF) Macar forintine (HUF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XPF - HUF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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CFP frangı → Macar forinti döviz kuru geçmişi
Bugünün CFP frangı Macar forintine döviz kuru şu anda 3,319, dünden bu yana %-0.101 değerinde değişti. CFP frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.158 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada CFP frangı Macar forintine döviz kuru en yüksek değeri 3,329 (01-08-2024) ile en düşük değeri 3,273 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.400 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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