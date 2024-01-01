10 İsviçre frangından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile XPF → BOB çevirin

10 xpf
0,63 bob

1,000₣ XPF = 0,06276Bs BOB

20:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → BOB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06320,0632
Düşük0,06220,0619
Ortalama0,06270,0626
Değişim0.80%1.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → BOB istatistikleri

XPF → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0632, en düşük 0,0622 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0627 oldu. XPF → BOB kurundaki değişiklik 0.80 değerindeydi.

XPF → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0632, en düşük 0,0619 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0626 oldu. XPF → BOB kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2770,91683,7950,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7740,69163,1510,5891,1571,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44819,944191,4370,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bolivya Bolivyanosu
1 XPF0,06276 BOB
5 XPF0,31380 BOB
10 XPF0,62761 BOB
20 XPF1,25521 BOB
50 XPF3,13803 BOB
100 XPF6,27606 BOB
250 XPF15,69015 BOB
500 XPF31,38030 BOB
1000 XPF62,76060 BOB
2000 XPF125,52120 BOB
5000 XPF313,80300 BOB
10000 XPF627,60600 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / CFP Frangı
1 BOB15,93360 XPF
5 BOB79,66800 XPF
10 BOB159,33600 XPF
20 BOB318,67200 XPF
50 BOB796,68000 XPF
100 BOB1.593,36000 XPF
250 BOB3.983,40000 XPF
500 BOB7.966,80000 XPF
1000 BOB15.933,60000 XPF
2000 BOB31.867,20000 XPF
5000 BOB79.668,00000 XPF
10000 BOB159.336,00000 XPF