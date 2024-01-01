5.000 CFA Frangı BCEAO'dan Meksika pesosuna
Reel döviz kuru ile XOF → MXN çevirin
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XOF → MXN çevrim grafiği
1 XOF = 0,03258 MXN
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|1 XOF → MXN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0336
|0,0338
|Düşük
|0,0326
|0,0321
|Ortalama
|0,0330
|0,0330
|Değişim
|-1.04%
|-0.64%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XOF → MXN istatistikleri
XOF → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0336, en düşük 0,0326 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0330 oldu. XOF → MXN kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.
XOF → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0338, en düşük 0,0321 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0330 oldu. XOF → MXN kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Meksika Pesosu / CFA Frangı BCEAO
|1 MXN
|30,69220 XOF
|5 MXN
|153,46100 XOF
|10 MXN
|306,92200 XOF
|20 MXN
|613,84400 XOF
|50 MXN
|1.534,61000 XOF
|100 MXN
|3.069,22000 XOF
|250 MXN
|7.673,05000 XOF
|500 MXN
|15.346,10000 XOF
|1000 MXN
|30.692,20000 XOF
|2000 MXN
|61.384,40000 XOF
|5000 MXN
|153.461,00000 XOF
|10000 MXN
|306.922,00000 XOF