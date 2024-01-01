10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → MXN çevirin

1,000CFA XOF = 0,03258Mex$ MXN

11:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MXN
1 XOF → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03360,0338
Düşük0,03260,0321
Ortalama0,03300,0330
Değişim-1.04%-0.64%
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1 XOF → MXN istatistikleri

XOF → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0336, en düşük 0,0326 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0330 oldu. XOF → MXN kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

XOF → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0338, en düşük 0,0321 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0330 oldu. XOF → MXN kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6271,6932.179,37
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,130,9561.230,67
1 EUR1,0550,8351,47911,62510,5481,4141.820,53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Meksika Pesosu
1 XOF0,03258 MXN
5 XOF0,16291 MXN
10 XOF0,32581 MXN
20 XOF0,65163 MXN
50 XOF1,62908 MXN
100 XOF3,25815 MXN
250 XOF8,14538 MXN
500 XOF16,29075 MXN
1000 XOF32,58150 MXN
2000 XOF65,16300 MXN
5000 XOF162,90750 MXN
10000 XOF325,81500 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 MXN30,69220 XOF
5 MXN153,46100 XOF
10 MXN306,92200 XOF
20 MXN613,84400 XOF
50 MXN1.534,61000 XOF
100 MXN3.069,22000 XOF
250 MXN7.673,05000 XOF
500 MXN15.346,10000 XOF
1000 MXN30.692,20000 XOF
2000 MXN61.384,40000 XOF
5000 MXN153.461,00000 XOF
10000 MXN306.922,00000 XOF