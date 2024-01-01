50 Doğu Karayip dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile XCD → WST çevirin

1,000$ XCD = 1,027WS$ WST

09:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 XCD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,02721,0272
Düşük0,99860,9930
Ortalama1,01051,0039
Değişim1.47%1.94%
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1 XCD → WST istatistikleri

XCD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0272, en düşük 0,9986 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0105 oldu. XCD → WST kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

XCD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0272, en düşük 0,9930 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0039 oldu. XCD → WST kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0451,5380,791,40284,411,3390,946
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6780,0740,052
1 AUD0,6511,73510,5140,91254,8920,8710,615
1 GBP1,26622,8411,94611,775106,8421,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Samoa Talası
1 XCD1,02724 WST
5 XCD5,13620 WST
10 XCD10,27240 WST
20 XCD20,54480 WST
50 XCD51,36200 WST
100 XCD102,72400 WST
250 XCD256,81000 WST
500 XCD513,62000 WST
1000 XCD1.027,24000 WST
2000 XCD2.054,48000 WST
5000 XCD5.136,20000 WST
10000 XCD10.272,40000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Doğu Karayip Doları
1 WST0,97349 XCD
5 WST4,86743 XCD
10 WST9,73485 XCD
20 WST19,46970 XCD
50 WST48,67425 XCD
100 WST97,34850 XCD
250 WST243,37125 XCD
500 WST486,74250 XCD
1000 WST973,48500 XCD
2000 WST1.946,97000 XCD
5000 WST4.867,42500 XCD
10000 WST9.734,85000 XCD