Doğu Karayip dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile XCD → MXN çevirin

1.000 xcd
6.316,70 mxn

1.00000 XCD = 6.31670 MXN

02:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0763589.34581.451141.652360.9480818.3573
1 GBP1.1694411.25875104.4861.697051.932381.1087221.4681
1 USD0.929050.794439183.00811.34821.535160.8808517.0551
1 INR0.01119250.009570620.01204710.01624180.0184940.01061160.205463

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Meksika Pesosu
1 XCD6.31670 MXN
5 XCD31.58350 MXN
10 XCD63.16700 MXN
20 XCD126.33400 MXN
50 XCD315.83500 MXN
100 XCD631.67000 MXN
250 XCD1579.17500 MXN
500 XCD3158.35000 MXN
1000 XCD6316.70000 MXN
2000 XCD12633.40000 MXN
5000 XCD31583.50000 MXN
10000 XCD63167.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Doğu Karayip Doları
1 MXN0.15831 XCD
5 MXN0.79155 XCD
10 MXN1.58310 XCD
20 MXN3.16620 XCD
50 MXN7.91550 XCD
100 MXN15.83100 XCD
250 MXN39.57750 XCD
500 MXN79.15500 XCD
1000 MXN158.31000 XCD
2000 MXN316.62000 XCD
5000 MXN791.55000 XCD
10000 MXN1583.10000 XCD