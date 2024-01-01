1 Doğu Karayip dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile XCD → MXN çevirin

1,000$ XCD = 7,482Mex$ MXN

08:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 XCD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,62927,6292
Düşük7,33537,0772
Ortalama7,46077,3125
Değişim1.70%4.80%
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1 XCD → MXN istatistikleri

XCD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,6292, en düşük 7,3353 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,4607 oldu. XCD → MXN kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

XCD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,6292, en düşük 7,0772 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,3125 oldu. XCD → MXN kurundaki değişiklik 4.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9671,5350,7891,40184,4151,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70210,5140,91354,980,8720,615
1 GBP1,26722,7691,94611,776106,9751,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Meksika Pesosu
1 XCD7,48204 MXN
5 XCD37,41020 MXN
10 XCD74,82040 MXN
20 XCD149,64080 MXN
50 XCD374,10200 MXN
100 XCD748,20400 MXN
250 XCD1.870,51000 MXN
500 XCD3.741,02000 MXN
1000 XCD7.482,04000 MXN
2000 XCD14.964,08000 MXN
5000 XCD37.410,20000 MXN
10000 XCD74.820,40000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Doğu Karayip Doları
1 MXN0,13365 XCD
5 MXN0,66827 XCD
10 MXN1,33653 XCD
20 MXN2,67306 XCD
50 MXN6,68265 XCD
100 MXN13,36530 XCD
250 MXN33,41325 XCD
500 MXN66,82650 XCD
1000 MXN133,65300 XCD
2000 MXN267,30600 XCD
5000 MXN668,26500 XCD
10000 MXN1.336,53000 XCD