bin Doğu Karayip dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile XCD → CNY çevirin

1,000$ XCD = 2,682¥ CNY

07:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 XCD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,68222,6822
Düşük2,63032,5967
Ortalama2,65132,6317
Değişim1.97%1.55%
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1 XCD → CNY istatistikleri

XCD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6822, en düşük 2,6303 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6513 oldu. XCD → CNY kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

XCD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6822, en düşük 2,5967 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6317 oldu. XCD → CNY kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9761,5360,7891,40284,4081,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0750,053
1 AUD0,65111,70110,5140,91354,9410,8720,615
1 GBP1,26722,781,94711,777106,9651,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Çin Yuanı RMB
1 XCD2,68241 CNY
5 XCD13,41205 CNY
10 XCD26,82410 CNY
20 XCD53,64820 CNY
50 XCD134,12050 CNY
100 XCD268,24100 CNY
250 XCD670,60250 CNY
500 XCD1.341,20500 CNY
1000 XCD2.682,41000 CNY
2000 XCD5.364,82000 CNY
5000 XCD13.412,05000 CNY
10000 XCD26.824,10000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Doğu Karayip Doları
1 CNY0,37280 XCD
5 CNY1,86400 XCD
10 CNY3,72799 XCD
20 CNY7,45598 XCD
50 CNY18,63995 XCD
100 CNY37,27990 XCD
250 CNY93,19975 XCD
500 CNY186,39950 XCD
1000 CNY372,79900 XCD
2000 CNY745,59800 XCD
5000 CNY1.863,99500 XCD
10000 CNY3.727,99000 XCD