CFA Frangı BEAC'den Samoa talasına

Reel döviz kuru ile XAF → WST çevirin

1.000 xaf
4,48 wst

1.00000 XAF = 0.00448 WST

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97441.34830.929150.794471.346651.5357483.0045
1 ZAR0.052702610.07105890.04896870.04187070.07097190.08093774.37455
1 CAD0.74167514.072810.6891290.5892390.9987761.1390261.5623
1 EUR1.0762520.42121.4511110.855071.449331.6528489.3336

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CFA Frangı BEAC'den Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Samoa Talası
1 XAF0.00448 WST
5 XAF0.02238 WST
10 XAF0.04476 WST
20 XAF0.08953 WST
50 XAF0.22381 WST
100 XAF0.44762 WST
250 XAF1.11906 WST
500 XAF2.23813 WST
1000 XAF4.47625 WST
2000 XAF8.95250 WST
5000 XAF22.38125 WST
10000 XAF44.76250 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / CFA Frangı BCEAO
1 WST223.40100 XAF
5 WST1117.00500 XAF
10 WST2234.01000 XAF
20 WST4468.02000 XAF
50 WST11170.05000 XAF
100 WST22340.10000 XAF
250 WST55850.25000 XAF
500 WST111700.50000 XAF
1000 WST223401.00000 XAF
2000 WST446802.00000 XAF
5000 WST1117005.00000 XAF
10000 WST2234010.00000 XAF