CFA Frangı BEAC'den Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile XAF → JEP çevirin

1.000 xaf
1,30 jep

1.00000 XAF = 0.00130 JEP

02:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.0763589.34471.451081.652740.94802518.3571
1 GBP1.1694511.25875104.4851.696981.932821.1086721.468
1 USD0.929050.794439183.00711.348151.535510.8807517.055
1 INR0.01119260.009570730.012047210.01624140.01849850.01061050.205464

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CFA Frangı BEAC'den Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

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XAF → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Jersey poundu
1 XAF0.00130 JEP
5 XAF0.00652 JEP
10 XAF0.01304 JEP
20 XAF0.02607 JEP
50 XAF0.06518 JEP
100 XAF0.13036 JEP
250 XAF0.32590 JEP
500 XAF0.65180 JEP
1000 XAF1.30360 JEP
2000 XAF2.60720 JEP
5000 XAF6.51800 JEP
10000 XAF13.03600 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / CFA Frangı BCEAO
1 JEP767.10600 XAF
5 JEP3835.53000 XAF
10 JEP7671.06000 XAF
20 JEP15342.12000 XAF
50 JEP38355.30000 XAF
100 JEP76710.60000 XAF
250 JEP191776.50000 XAF
500 JEP383553.00000 XAF
1000 JEP767106.00000 XAF
2000 JEP1534212.00000 XAF
5000 JEP3835530.00000 XAF
10000 JEP7671060.00000 XAF