CFA Frangı BEAC'den İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile XAF → CHF çevirin

1.000 xaf
1,45 chf

1.00000 XAF = 0.00145 CHF

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0763589.34261.450971.652620.9480218.3559
1 GBP1.1693211.25865104.4741.696721.932521.1085421.4648
1 USD0.929050.794502183.00521.348051.535390.8807517.0538
1 INR0.01119290.009571710.012047410.01624050.01849750.01061080.205455

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CFA Frangı BEAC'den İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / İsviçre Frangı
1 XAF0.00145 CHF
5 XAF0.00723 CHF
10 XAF0.01445 CHF
20 XAF0.02890 CHF
50 XAF0.07226 CHF
100 XAF0.14452 CHF
250 XAF0.36131 CHF
500 XAF0.72262 CHF
1000 XAF1.44523 CHF
2000 XAF2.89046 CHF
5000 XAF7.22615 CHF
10000 XAF14.45230 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 CHF691.93200 XAF
5 CHF3459.66000 XAF
10 CHF6919.32000 XAF
20 CHF13838.64000 XAF
50 CHF34596.60000 XAF
100 CHF69193.20000 XAF
250 CHF172983.00000 XAF
500 CHF345966.00000 XAF
1000 CHF691932.00000 XAF
2000 CHF1383864.00000 XAF
5000 CHF3459660.00000 XAF
10000 CHF6919320.00000 XAF