CFA Frangı BEAC'den Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile XAF → AED çevirin

1.000 xaf
6,03 aed

1.00000 XAF = 0.00603 AED

01:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97251.347750.92890.7943761.346251.5349283.005
1 ZAR0.052707910.0710370.048960.04186990.0709580.08090234.37502
1 CAD0.74197714.077210.6892180.5894090.9988871.1388861.5878
1 EUR1.0765520.42481.4509210.8551651.449311.6524289.359

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BEAC'den Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 XAF0.00603 AED
5 XAF0.03014 AED
10 XAF0.06028 AED
20 XAF0.12055 AED
50 XAF0.30139 AED
100 XAF0.60277 AED
250 XAF1.50693 AED
500 XAF3.01386 AED
1000 XAF6.02771 AED
2000 XAF12.05542 AED
5000 XAF30.13855 AED
10000 XAF60.27710 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 AED165.90100 XAF
5 AED829.50500 XAF
10 AED1659.01000 XAF
20 AED3318.02000 XAF
50 AED8295.05000 XAF
100 AED16590.10000 XAF
250 AED41475.25000 XAF
500 AED82950.50000 XAF
1000 AED165901.00000 XAF
2000 AED331802.00000 XAF
5000 AED829505.00000 XAF
10000 AED1659010.00000 XAF