10 Samoa talasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile WST → IDR çevirin

1,000WS$ WST = 5.778Rp IDR

04:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 WST → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.828,30005.831,3000
Düşük5.657,87005.588,5100
Ortalama5.760,02505.721,6581
Değişim2.13%1.52%
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1 WST → IDR istatistikleri

WST → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.828,3000, en düşük 5.657,8700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.760,0250 oldu. WST → IDR kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

WST → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.831,3000, en düşük 5.588,5100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.721,6581 oldu. WST → IDR kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9481,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0051,4840,83589,3761,418
1 AUD0,6510,615111,6840,9130,51454,950,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7030,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Endonezya Rupisi
1 WST5.778,26000 IDR
5 WST28.891,30000 IDR
10 WST57.782,60000 IDR
20 WST115.565,20000 IDR
50 WST288.913,00000 IDR
100 WST577.826,00000 IDR
250 WST1.444.565,00000 IDR
500 WST2.889.130,00000 IDR
1000 WST5.778.260,00000 IDR
2000 WST11.556.520,00000 IDR
5000 WST28.891.300,00000 IDR
10000 WST57.782.600,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Samoa Talası
1 IDR0,00017 WST
5 IDR0,00087 WST
10 IDR0,00173 WST
20 IDR0,00346 WST
50 IDR0,00865 WST
100 IDR0,01731 WST
250 IDR0,04327 WST
500 IDR0,08653 WST
1000 IDR0,17306 WST
2000 IDR0,34613 WST
5000 IDR0,86532 WST
10000 IDR1,73063 WST