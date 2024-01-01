Vanuatu vatusundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile VUV → PHP çevirin

1.000 vuv
460,01 php

1.00000 VUV = 0.46001 PHP

01:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0765589.35911.451241.653560.94781518.3642
1 GBP1.1691211.2586104.471.696661.933181.1081121.4697
1 USD0.92890.794534183.00511.348051.535980.8804517.0584
1 INR0.01119080.009572110.012047510.01624060.01850470.01060720.20551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Filipinler Pesosu
1 VUV0.46001 PHP
5 VUV2.30005 PHP
10 VUV4.60010 PHP
20 VUV9.20020 PHP
50 VUV23.00050 PHP
100 VUV46.00100 PHP
250 VUV115.00250 PHP
500 VUV230.00500 PHP
1000 VUV460.01000 PHP
2000 VUV920.02000 PHP
5000 VUV2300.05000 PHP
10000 VUV4600.10000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vanuatu Vatusu
1 PHP2.17387 VUV
5 PHP10.86935 VUV
10 PHP21.73870 VUV
20 PHP43.47740 VUV
50 PHP108.69350 VUV
100 PHP217.38700 VUV
250 PHP543.46750 VUV
500 PHP1086.93500 VUV
1000 PHP2173.87000 VUV
2000 PHP4347.74000 VUV
5000 PHP10869.35000 VUV
10000 PHP21738.70000 VUV