Vanuatu vatusundan Mozambik metikaline Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan Mozambik metikaline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) Mozambik metikaline (MZN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - MZN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → MZN çevrim grafiği
1 VUV = 0,52222 MZN
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Vanuatu vatusu → Mozambik metikali döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu Mozambik metikaline döviz kuru şu anda 0,522, dünden bu yana %0.441 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.163 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu Mozambik metikaline döviz kuru en yüksek değeri 0,527 (18-11-2024) ile en düşük değeri 0,519 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.179 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Vanuatu vatusundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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