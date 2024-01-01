Vietnam dongundan Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile VND → BND çevirin

1.000 vnd
0,06 bnd

1.00000 VND = 0.00006 BND

01:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535510.928951.346651332.931.3480536.1375150.145
1 AUD0.6512510.6049980.877006868.0710.87791823.534597.7819
1 EUR1.076451.652911.44961434.831.4511138.9002161.625
1 SGD0.7425831.140240.6898451989.8121.0010426.8351111.495

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Brunei Doları
1 VND0.00006 BND
5 VND0.00028 BND
10 VND0.00055 BND
20 VND0.00110 BND
50 VND0.00275 BND
100 VND0.00551 BND
250 VND0.01377 BND
500 VND0.02753 BND
1000 VND0.05506 BND
2000 VND0.11012 BND
5000 VND0.27531 BND
10000 VND0.55062 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Vietnam Dongu
1 BND18161.20000 VND
5 BND90806.00000 VND
10 BND181612.00000 VND
20 BND363224.00000 VND
50 BND908060.00000 VND
100 BND1816120.00000 VND
250 BND4540300.00000 VND
500 BND9080600.00000 VND
1000 BND18161200.00000 VND
2000 BND36322400.00000 VND
5000 BND90806000.00000 VND
10000 BND181612000.00000 VND