5.000.000 Vietnam dongundan Brunei dolarına
Reel döviz kuru ile VND → BND çevirin
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VND → BND çevrim grafiği
1 VND = 0,00005 BND
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|1 VND → BND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|1.32%
|0.76%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → BND istatistikleri
VND → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BND kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.
VND → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BND kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Brunei Doları
|1000 VND
|0,05274 BND
|2000 VND
|0,10549 BND
|5000 VND
|0,26372 BND
|10000 VND
|0,52743 BND
|20000 VND
|1,05486 BND
|50000 VND
|2,63716 BND
|100000 VND
|5,27432 BND
|200000 VND
|10,54864 BND
|500000 VND
|26,37160 BND
|1000000 VND
|52,74320 BND
|2000000 VND
|105,48640 BND
|5000000 VND
|263,71600 BND
|Çevrim kurları Brunei Doları / Vietnam Dongu
|1 BND
|18.959,80000 VND
|5 BND
|94.799,00000 VND
|10 BND
|189.598,00000 VND
|20 BND
|379.196,00000 VND
|50 BND
|947.990,00000 VND
|100 BND
|1.895.980,00000 VND
|250 BND
|4.739.950,00000 VND
|500 BND
|9.479.900,00000 VND
|1000 BND
|18.959.800,00000 VND
|2000 BND
|37.919.600,00000 VND
|5000 BND
|94.799.000,00000 VND
|10000 BND
|189.598.000,00000 VND