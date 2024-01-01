5.000.000 Vietnam dongundan Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile VND → BND çevirin

1,000₫ VND = 0,00005274B$ BND

01:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BND
1 VND → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.32%0.76%
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1 VND → BND istatistikleri

VND → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BND kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

VND → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BND kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,041,40234,633154,155
1 AUD0,6510,6140,871906,1030,91222,527100,27
1 EUR1,0591,62811,4181.475,581,48536,685163,285
1 SGD0,7471,1480,70511.040,321,04725,864115,123

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Brunei Doları
1000 VND0,05274 BND
2000 VND0,10549 BND
5000 VND0,26372 BND
10000 VND0,52743 BND
20000 VND1,05486 BND
50000 VND2,63716 BND
100000 VND5,27432 BND
200000 VND10,54864 BND
500000 VND26,37160 BND
1000000 VND52,74320 BND
2000000 VND105,48640 BND
5000000 VND263,71600 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Vietnam Dongu
1 BND18.959,80000 VND
5 BND94.799,00000 VND
10 BND189.598,00000 VND
20 BND379.196,00000 VND
50 BND947.990,00000 VND
100 BND1.895.980,00000 VND
250 BND4.739.950,00000 VND
500 BND9.479.900,00000 VND
1000 BND18.959.800,00000 VND
2000 BND37.919.600,00000 VND
5000 BND94.799.000,00000 VND
10000 BND189.598.000,00000 VND