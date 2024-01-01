Uruguay pesosundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile UYU → PEN çevirin

1.000 uyu
98,50 pen

1.00000 UYU = 0.09850 PEN

00:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855661.0765589.36241.451031.653050.94805518.3609
1 GBP1.1686911.25815104.4371.69581.93191.1079821.4581
1 USD0.928950.794818183.00811.347851.535510.8806517.0553
1 INR0.01119040.009575180.01204710.01623760.01849830.01060920.205465

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Uruguay pesosundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Peru Nuevo Solü
1 UYU0.09850 PEN
5 UYU0.49250 PEN
10 UYU0.98501 PEN
20 UYU1.97001 PEN
50 UYU4.92503 PEN
100 UYU9.85006 PEN
250 UYU24.62515 PEN
500 UYU49.25030 PEN
1000 UYU98.50060 PEN
2000 UYU197.00120 PEN
5000 UYU492.50300 PEN
10000 UYU985.00600 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Uruguay Pesosu
1 PEN10.15220 UYU
5 PEN50.76100 UYU
10 PEN101.52200 UYU
20 PEN203.04400 UYU
50 PEN507.61000 UYU
100 PEN1015.22000 UYU
250 PEN2538.05000 UYU
500 PEN5076.10000 UYU
1000 PEN10152.20000 UYU
2000 PEN20304.40000 UYU
5000 PEN50761.00000 UYU
10000 PEN101522.00000 UYU