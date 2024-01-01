Ukrayna grivnasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile UAH → WST çevirin

1.000 uah
72,36 wst

1.00000 UAH = 0.07236 WST

00:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.9290583.00220.7944391.346651.3475518.94621.53433
1 EUR1.07635189.33940.855141.449471.4504420.39271.65148
1 INR0.01204790.011193310.00957130.01622430.01623510.2282610.0184854
1 GBP1.258751.1694104.47911.69511.6962323.84851.93134

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Samoa Talası
1 UAH0.07236 WST
5 UAH0.36182 WST
10 UAH0.72364 WST
20 UAH1.44729 WST
50 UAH3.61822 WST
100 UAH7.23645 WST
250 UAH18.09112 WST
500 UAH36.18225 WST
1000 UAH72.36450 WST
2000 UAH144.72900 WST
5000 UAH361.82250 WST
10000 UAH723.64500 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Ukrayna Grivnası
1 WST13.81890 UAH
5 WST69.09450 UAH
10 WST138.18900 UAH
20 WST276.37800 UAH
50 WST690.94500 UAH
100 WST1381.89000 UAH
250 WST3454.72500 UAH
500 WST6909.45000 UAH
1000 WST13818.90000 UAH
2000 WST27637.80000 UAH
5000 WST69094.50000 UAH
10000 WST138189.00000 UAH