Ukrayna grivnasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile UAH → RSD çevirin

1.000 uah
2.886,68 rsd

1.00000 UAH = 2.88668 RSD

00:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.928983.00380.7943761.346451.3474518.94571.5341
1 EUR1.07655189.35770.855191.449521.450620.3961.65153
1 INR0.01204760.01119110.009570350.01622150.01623360.2282510.0184822
1 GBP1.258851.16933104.48911.694981.6962423.84981.9312

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sırp Dinarı
1 UAH2.88668 RSD
5 UAH14.43340 RSD
10 UAH28.86680 RSD
20 UAH57.73360 RSD
50 UAH144.33400 RSD
100 UAH288.66800 RSD
250 UAH721.67000 RSD
500 UAH1443.34000 RSD
1000 UAH2886.68000 RSD
2000 UAH5773.36000 RSD
5000 UAH14433.40000 RSD
10000 UAH28866.80000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 RSD0.34642 UAH
5 RSD1.73209 UAH
10 RSD3.46418 UAH
20 RSD6.92836 UAH
50 RSD17.32090 UAH
100 RSD34.64180 UAH
250 RSD86.60450 UAH
500 RSD173.20900 UAH
1000 RSD346.41800 UAH
2000 RSD692.83600 UAH
5000 RSD1732.09000 UAH
10000 RSD3464.18000 UAH