Ukrayna grivnasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile UAH → MOP çevirin

1.000 uah
213,66 mop

1.00000 UAH = 0.21366 MOP

00:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0766589.37231.450681.651680.9478818.3601
1 GBP1.1693611.259104.5091.696381.931431.1084221.4697
1 USD0.928850.794281183.00961.34741.53410.880417.053
1 INR0.01118920.009568550.012046810.01623190.01848090.0106060.205434

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Makau Patakası
1 UAH0.21366 MOP
5 UAH1.06832 MOP
10 UAH2.13664 MOP
20 UAH4.27328 MOP
50 UAH10.68320 MOP
100 UAH21.36640 MOP
250 UAH53.41600 MOP
500 UAH106.83200 MOP
1000 UAH213.66400 MOP
2000 UAH427.32800 MOP
5000 UAH1068.32000 MOP
10000 UAH2136.64000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Ukrayna Grivnası
1 MOP4.68024 UAH
5 MOP23.40120 UAH
10 MOP46.80240 UAH
20 MOP93.60480 UAH
50 MOP234.01200 UAH
100 MOP468.02400 UAH
250 MOP1170.06000 UAH
500 MOP2340.12000 UAH
1000 MOP4680.24000 UAH
2000 MOP9360.48000 UAH
5000 MOP23401.20000 UAH
10000 MOP46802.40000 UAH