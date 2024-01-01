Ukrayna grivnasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile UAH → JOD çevirin

1.000 uah
18,809 jod

1.00000 UAH = 0.01881 JOD

00:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551451.0767589.38531.450651.651580.9478918.3605
1 GBP1.1693911.25925104.5351.696521.931511.1084621.4725
1 USD0.92870.794123183.0141.347251.533860.8802517.0518
1 INR0.01118750.009566140.012046210.01622920.01847710.01060360.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Ürdün Dinarı
1 UAH0.01881 JOD
5 UAH0.09404 JOD
10 UAH0.18809 JOD
20 UAH0.37618 JOD
50 UAH0.94045 JOD
100 UAH1.88090 JOD
250 UAH4.70225 JOD
500 UAH9.40450 JOD
1000 UAH18.80900 JOD
2000 UAH37.61800 JOD
5000 UAH94.04500 JOD
10000 UAH188.09000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 JOD53.16600 UAH
5 JOD265.83000 UAH
10 JOD531.66000 UAH
20 JOD1063.32000 UAH
50 JOD2658.30000 UAH
100 JOD5316.60000 UAH
250 JOD13291.50000 UAH
500 JOD26583.00000 UAH
1000 JOD53166.00000 UAH
2000 JOD106332.00000 UAH
5000 JOD265830.00000 UAH
10000 JOD531660.00000 UAH