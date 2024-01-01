Tanzanya şilininden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → BZD çevirin

1.000 tzs
0,79 bzd

1.00000 TZS = 0.00079 BZD

23:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.077389.4261.450691.651160.94786518.3607
1 GBP1.1696111.26104.5921.696721.931181.1086321.4746
1 USD0.928250.793651183.00941.34661.532680.8798517.0433
1 INR0.01118240.009560970.012046810.01622230.0184640.01059940.205318

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Tanzanya şilininden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Belize Doları
1 TZS0.00079 BZD
5 TZS0.00394 BZD
10 TZS0.00788 BZD
20 TZS0.01575 BZD
50 TZS0.03938 BZD
100 TZS0.07876 BZD
250 TZS0.19691 BZD
500 TZS0.39382 BZD
1000 TZS0.78763 BZD
2000 TZS1.57526 BZD
5000 TZS3.93816 BZD
10000 TZS7.87631 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Tanzanya Şilini
1 BZD1269.63000 TZS
5 BZD6348.15000 TZS
10 BZD12696.30000 TZS
20 BZD25392.60000 TZS
50 BZD63481.50000 TZS
100 BZD126963.00000 TZS
250 BZD317407.50000 TZS
500 BZD634815.00000 TZS
1000 BZD1269630.00000 TZS
2000 BZD2539260.00000 TZS
5000 BZD6348150.00000 TZS
10000 BZD12696300.00000 TZS