50 Trinidad ve Tobago dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile TTD → NZD çevirin

50 ttd
12,12 nzd

1.00000 TTD = 0.24231 NZD

06:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.3482583.03740.79469118.94651.533620.92921.34655
1 CAD0.741702161.5890.58942414.05271.137490.6891860.998739
1 INR0.01204280.016236710.009570280.2281680.01846910.01119010.0162162
1 GBP1.258351.69657104.49123.84131.929841.169281.69443

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Yeni Zelanda Doları
1 TTD0.24231 NZD
5 TTD1.21154 NZD
10 TTD2.42307 NZD
20 TTD4.84614 NZD
50 TTD12.11535 NZD
100 TTD24.23070 NZD
250 TTD60.57675 NZD
500 TTD121.15350 NZD
1000 TTD242.30700 NZD
2000 TTD484.61400 NZD
5000 TTD1211.53500 NZD
10000 TTD2423.07000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 NZD4.12700 TTD
5 NZD20.63500 TTD
10 NZD41.27000 TTD
20 NZD82.54000 TTD
50 NZD206.35000 TTD
100 NZD412.70000 TTD
250 NZD1031.75000 TTD
500 NZD2063.50000 TTD
1000 NZD4127.00000 TTD
2000 NZD8254.00000 TTD
5000 NZD20635.00000 TTD
10000 NZD41270.00000 TTD