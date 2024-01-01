5 Türk lirasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile TRY → AMD çevirin

5 try
60,76 amd

1,000 TRY = 12,15 AMD

00:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0091,4651,6440,97317,691
1 GBP1,1711,246104,1261,7141,9231,13920,696
1 USD0,9390,803183,5921,3761,5440,91416,615
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Çevrim kurları Türk Lirası / Ermeni Dramı
1 TRY12,15290 AMD
5 TRY60,76450 AMD
10 TRY121,52900 AMD
20 TRY243,05800 AMD
50 TRY607,64500 AMD
100 TRY1.215,29000 AMD
250 TRY3.038,22500 AMD
500 TRY6.076,45000 AMD
1000 TRY12.152,90000 AMD
2000 TRY24.305,80000 AMD
5000 TRY60.764,50000 AMD
10000 TRY121.529,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Türk Lirası
1 AMD0,08229 TRY
5 AMD0,41143 TRY
10 AMD0,82285 TRY
20 AMD1,64570 TRY
50 AMD4,11425 TRY
100 AMD8,22850 TRY
250 AMD20,57125 TRY
500 AMD41,14250 TRY
1000 AMD82,28500 TRY
2000 AMD164,57000 TRY
5000 AMD411,42500 TRY
10000 AMD822,85000 TRY