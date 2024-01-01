Tunus dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile TND → BTN çevirin

1.000 tnd
26.496,50 btn

1.00000 TND = 26.49650 BTN

22:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0771589.42611.450651.650550.9479618.3682
1 GBP1.1698211.26015104.6191.697111.930971.1089521.4888
1 USD0.92840.793556183.0211.346751.532330.880117.0526
1 INR0.01118240.00955850.012045110.01622180.01845720.01060090.205401

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 TND26.49650 BTN
5 TND132.48250 BTN
10 TND264.96500 BTN
20 TND529.93000 BTN
50 TND1324.82500 BTN
100 TND2649.65000 BTN
250 TND6624.12500 BTN
500 TND13248.25000 BTN
1000 TND26496.50000 BTN
2000 TND52993.00000 BTN
5000 TND132482.50000 BTN
10000 TND264965.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tunus Dinarı
1 BTN0.03774 TND
5 BTN0.18870 TND
10 BTN0.37741 TND
20 BTN0.75482 TND
50 BTN1.88704 TND
100 BTN3.77408 TND
250 BTN9.43520 TND
500 BTN18.87040 TND
1000 BTN37.74080 TND
2000 BTN75.48160 TND
5000 BTN188.70400 TND
10000 BTN377.40800 TND