Tacikistan somonundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile TJS → MXN çevirin

1.000 tjs
1.558,35 mxn

1.00000 TJS = 1.55835 MXN

22:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0771589.4421.450541.65080.9477518.3722
1 GBP1.1693211.25955104.5881.696171.930341.1082321.4833
1 USD0.92840.793934183.03581.346651.532570.880117.0563
1 INR0.01118040.009561350.01204310.01621770.01845670.0105990.205409

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Tacikistan somonundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Meksika Pesosu
1 TJS1.55835 MXN
5 TJS7.79175 MXN
10 TJS15.58350 MXN
20 TJS31.16700 MXN
50 TJS77.91750 MXN
100 TJS155.83500 MXN
250 TJS389.58750 MXN
500 TJS779.17500 MXN
1000 TJS1558.35000 MXN
2000 TJS3116.70000 MXN
5000 TJS7791.75000 MXN
10000 TJS15583.50000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Tacikistan Somonu
1 MXN0.64170 TJS
5 MXN3.20852 TJS
10 MXN6.41704 TJS
20 MXN12.83408 TJS
50 MXN32.08520 TJS
100 MXN64.17040 TJS
250 MXN160.42600 TJS
500 MXN320.85200 TJS
1000 MXN641.70400 TJS
2000 MXN1283.40800 TJS
5000 MXN3208.52000 TJS
10000 MXN6417.04000 TJS