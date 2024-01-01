Tacikistan somonundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile TJS → MAD çevirin

1.000 tjs
918,74 mad

1.00000 TJS = 0.91874 MAD

22:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0771589.42451.450541.65080.94774518.3724
1 GBP1.1692911.25955104.5671.696171.930341.1081921.4835
1 USD0.92840.793934183.01951.346651.532570.8799517.0565
1 INR0.01118260.009563230.012045410.01622090.01846030.01059930.205452

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Tacikistan somonundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

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TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Fas Dirhemi
1 TJS0.91874 MAD
5 TJS4.59370 MAD
10 TJS9.18740 MAD
20 TJS18.37480 MAD
50 TJS45.93700 MAD
100 TJS91.87400 MAD
250 TJS229.68500 MAD
500 TJS459.37000 MAD
1000 TJS918.74000 MAD
2000 TJS1837.48000 MAD
5000 TJS4593.70000 MAD
10000 TJS9187.40000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tacikistan Somonu
1 MAD1.08845 TJS
5 MAD5.44225 TJS
10 MAD10.88450 TJS
20 MAD21.76900 TJS
50 MAD54.42250 TJS
100 MAD108.84500 TJS
250 MAD272.11250 TJS
500 MAD544.22500 TJS
1000 MAD1088.45000 TJS
2000 MAD2176.90000 TJS
5000 MAD5442.25000 TJS
10000 MAD10884.50000 TJS