Tayland bahtından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile THB → MUR çevirin

1.000 thb
1.284,93 mur

1.00000 THB = 1.28493 MUR

22:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855241.0771589.41861.450541.650680.9476518.3737
1 GBP1.1692611.2594104.5481.695971.929971.1080521.4825
1 USD0.928350.794029183.01411.346651.532450.879817.0577
1 INR0.01118340.009564990.012046110.01622190.01846010.01059820.20548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Mauritius Rupisi
1 THB1.28493 MUR
5 THB6.42465 MUR
10 THB12.84930 MUR
20 THB25.69860 MUR
50 THB64.24650 MUR
100 THB128.49300 MUR
250 THB321.23250 MUR
500 THB642.46500 MUR
1000 THB1284.93000 MUR
2000 THB2569.86000 MUR
5000 THB6424.65000 MUR
10000 THB12849.30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Tayland Bahtı
1 MUR0.77825 THB
5 MUR3.89125 THB
10 MUR7.78250 THB
20 MUR15.56500 THB
50 MUR38.91250 THB
100 MUR77.82500 THB
250 MUR194.56250 THB
500 MUR389.12500 THB
1000 MUR778.25000 THB
2000 MUR1556.50000 THB
5000 MUR3891.25000 THB
10000 MUR7782.50000 THB