El Salvador kolonundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SVC → KWD çevirin

1.000 svc
35,195 kwd

1.00000 SVC = 0.03520 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0771589.3941.450441.650930.9478318.3567
1 GBP1.1695611.25975104.5481.696321.93081.1085521.4685
1 USD0.92840.793808182.99121.346551.532680.8799517.0419
1 INR0.01118640.009564970.012049510.01622520.0184680.01060290.205346

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El Salvador kolonundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Kuveyt Dinarı
1 SVC0.03520 KWD
5 SVC0.17598 KWD
10 SVC0.35195 KWD
20 SVC0.70391 KWD
50 SVC1.75977 KWD
100 SVC3.51954 KWD
250 SVC8.79885 KWD
500 SVC17.59770 KWD
1000 SVC35.19540 KWD
2000 SVC70.39080 KWD
5000 SVC175.97700 KWD
10000 SVC351.95400 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / El Salvador Kolonu
1 KWD28.41280 SVC
5 KWD142.06400 SVC
10 KWD284.12800 SVC
20 KWD568.25600 SVC
50 KWD1420.64000 SVC
100 KWD2841.28000 SVC
250 KWD7103.20000 SVC
500 KWD14206.40000 SVC
1000 KWD28412.80000 SVC
2000 KWD56825.60000 SVC
5000 KWD142064.00000 SVC
10000 KWD284128.00000 SVC