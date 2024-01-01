El Salvador kolonundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile SVC → CRC çevirin

1.000 svc
59.184 crc

1.00000 SVC = 59.18400 CRC

21:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.0770589.38641.650780.8551.4492820.40671.76378
1 USD0.92845182.99191.532680.7938081.345618.94681.6376
1 INR0.01118740.012049410.01846790.009564890.01621360.2282970.019732
1 AUD0.6057750.6524554.148110.517920.87793712.36181.06845

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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El Salvador kolonundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Kosta Rika Kolonu
1 SVC59.18400 CRC
5 SVC295.92000 CRC
10 SVC591.84000 CRC
20 SVC1183.68000 CRC
50 SVC2959.20000 CRC
100 SVC5918.40000 CRC
250 SVC14796.00000 CRC
500 SVC29592.00000 CRC
1000 SVC59184.00000 CRC
2000 SVC118368.00000 CRC
5000 SVC295920.00000 CRC
10000 SVC591840.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / El Salvador Kolonu
1 CRC0.01690 SVC
5 CRC0.08448 SVC
10 CRC0.16896 SVC
20 CRC0.33793 SVC
50 CRC0.84482 SVC
100 CRC1.68965 SVC
250 CRC4.22412 SVC
500 CRC8.44825 SVC
1000 CRC16.89650 SVC
2000 CRC33.79300 SVC
5000 CRC84.48250 SVC
10000 CRC168.96500 SVC