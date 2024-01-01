Sierra Leone leonesinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SLL → GEL çevirin

1.000 sll
0,12 gel

1.00000 SLL = 0.00012 GEL

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855041.0771589.39431.450651.651180.94788518.3569
1 GBP1.1695411.25975104.5491.696571.93111.1085921.4688
1 USD0.928350.793808182.99151.346751.532920.8817.0421
1 INR0.01118640.009564930.012049410.01622760.01847080.01060350.205348

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Gürcistan Larisi
1 SLL0.00012 GEL
5 SLL0.00058 GEL
10 SLL0.00116 GEL
20 SLL0.00233 GEL
50 SLL0.00582 GEL
100 SLL0.01164 GEL
250 SLL0.02911 GEL
500 SLL0.05822 GEL
1000 SLL0.11644 GEL
2000 SLL0.23288 GEL
5000 SLL0.58220 GEL
10000 SLL1.16441 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sierra Leone Leonesi
1 GEL8588.07000 SLL
5 GEL42940.35000 SLL
10 GEL85880.70000 SLL
20 GEL171761.40000 SLL
50 GEL429403.50000 SLL
100 GEL858807.00000 SLL
250 GEL2147017.50000 SLL
500 GEL4294035.00000 SLL
1000 GEL8588070.00000 SLL
2000 GEL17176140.00000 SLL
5000 GEL42940350.00000 SLL
10000 GEL85880700.00000 SLL