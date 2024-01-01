5 Gürcistan larisinden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile GEL → SLL çevirin

5 gel
41.484,20 sll

1,000₾ GEL = 8.297Le SLL

02:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8.402,61008.587,2100
Düşük8.093,89007.858,9400
Ortalama8.278,10538.190,4194
Değişim2.51%-2.32%
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1 GEL → SLL istatistikleri

GEL → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8.402,6100, en düşük 8.093,8900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8.278,1053 oldu. GEL → SLL kurundaki değişiklik 2.51 değerindeydi.

GEL → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8.587,2100, en düşük 7.858,9400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8.190,4194 oldu. GEL → SLL kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6351,4961,6570,9520,222
1 GBP1,18711,285107,5911,7751,9671,12724,006
1 USD0,9240,778183,7121,3811,5310,87718,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sierra Leone Leonesi
1 GEL8.296,84000 SLL
5 GEL41.484,20000 SLL
10 GEL82.968,40000 SLL
20 GEL165.936,80000 SLL
50 GEL414.842,00000 SLL
100 GEL829.684,00000 SLL
250 GEL2.074.210,00000 SLL
500 GEL4.148.420,00000 SLL
1000 GEL8.296.840,00000 SLL
2000 GEL16.593.680,00000 SLL
5000 GEL41.484.200,00000 SLL
10000 GEL82.968.400,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Gürcistan Larisi
1 SLL0,00012 GEL
5 SLL0,00060 GEL
10 SLL0,00121 GEL
20 SLL0,00241 GEL
50 SLL0,00603 GEL
100 SLL0,01205 GEL
250 SLL0,03013 GEL
500 SLL0,06026 GEL
1000 SLL0,12053 GEL
2000 SLL0,24106 GEL
5000 SLL0,60264 GEL
10000 SLL1,20528 GEL