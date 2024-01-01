Saint Helena poundundan Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → SBD çevirin

1.000 shp
10.299,70 sbd

1.00000 SHP = 10.29970 SBD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928351.533151.3455518.94921.346851.63773
1 GBP1.2596511.169451.931241.6949223.86941.696562.06297
1 EUR1.077150.855111.651441.4493620.41111.450761.76408
1 AUD0.652250.5178030.60553310.87763512.35960.8784831.06821

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Solomon Adaları doları
1 SHP10.29970 SBD
5 SHP51.49850 SBD
10 SHP102.99700 SBD
20 SHP205.99400 SBD
50 SHP514.98500 SBD
100 SHP1029.97000 SBD
250 SHP2574.92500 SBD
500 SHP5149.85000 SBD
1000 SHP10299.70000 SBD
2000 SHP20599.40000 SBD
5000 SHP51498.50000 SBD
10000 SHP102997.00000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Saint Helena Poundu
1 SBD0.09709 SHP
5 SBD0.48545 SHP
10 SBD0.97090 SHP
20 SBD1.94181 SHP
50 SBD4.85452 SHP
100 SBD9.70905 SHP
250 SBD24.27262 SHP
500 SBD48.54525 SHP
1000 SBD97.09050 SHP
2000 SBD194.18100 SHP
5000 SBD485.45250 SHP
10000 SBD970.90500 SHP