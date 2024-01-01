Saint Helena poundundan Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile SHP → MMK çevirin

1.000 shp
2.647.420 mmk

1.00000 SHP = 2647.42000 MMK

20:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.077189.4011.450691.651490.9477918.3663
1 GBP1.1695211.2597104.5571.696631.931461.1084621.4799
1 USD0.928450.79384183.00161.346851.533270.8799517.0516
1 INR0.01118560.009564150.01204810.01622680.01847280.01060160.205437

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Myanmar Kyatı
1 SHP2647.42000 MMK
5 SHP13237.10000 MMK
10 SHP26474.20000 MMK
20 SHP52948.40000 MMK
50 SHP132371.00000 MMK
100 SHP264742.00000 MMK
250 SHP661855.00000 MMK
500 SHP1323710.00000 MMK
1000 SHP2647420.00000 MMK
2000 SHP5294840.00000 MMK
5000 SHP13237100.00000 MMK
10000 SHP26474200.00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Saint Helena Poundu
1 MMK0.00038 SHP
5 MMK0.00189 SHP
10 MMK0.00378 SHP
20 MMK0.00755 SHP
50 MMK0.01889 SHP
100 MMK0.03777 SHP
250 MMK0.09443 SHP
500 MMK0.18886 SHP
1000 MMK0.37773 SHP
2000 MMK0.75545 SHP
5000 MMK1.88863 SHP
10000 MMK3.77726 SHP