Saint Helena poundundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SHP → CNY çevirin

1.000 shp
9.060,70 cny

1.00000 SHP = 9.06070 CNY

20:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0770589.40161.450841.651540.9476118.3696
1 GBP1.1694711.25955104.551.696681.931381.108221.4823
1 USD0.92850.793934183.0061.347051.533390.8798517.0555
1 INR0.01118550.009564780.012047310.01622830.01847320.01059980.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Çin Yuanı RMB
1 SHP9.06070 CNY
5 SHP45.30350 CNY
10 SHP90.60700 CNY
20 SHP181.21400 CNY
50 SHP453.03500 CNY
100 SHP906.07000 CNY
250 SHP2265.17500 CNY
500 SHP4530.35000 CNY
1000 SHP9060.70000 CNY
2000 SHP18121.40000 CNY
5000 SHP45303.50000 CNY
10000 SHP90607.00000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Saint Helena Poundu
1 CNY0.11037 SHP
5 CNY0.55184 SHP
10 CNY1.10367 SHP
20 CNY2.20734 SHP
50 CNY5.51835 SHP
100 CNY11.03670 SHP
250 CNY27.59175 SHP
500 CNY55.18350 SHP
1000 CNY110.36700 SHP
2000 CNY220.73400 SHP
5000 CNY551.83500 SHP
10000 CNY1103.67000 SHP