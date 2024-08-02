5 İsveç kronundan Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile SEK → VND çevirin
|1 SEK → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|2.427,0400
|2.450,1500
|Düşük
|2.333,5700
|2.330,4500
|Ortalama
|2.385,4207
|2.393,5848
|Değişim
|-1.72%
|1.50%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SEK → VND istatistikleri
SEK → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.427,0400, en düşük 2.333,5700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.385,4207 oldu. SEK → VND kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.
SEK → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.450,1500, en düşük 2.330,4500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.393,5848 oldu. SEK → VND kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları İsveç Kronu / Vietnam Dongu
|1 SEK
|2.385,36000 VND
|5 SEK
|11.926,80000 VND
|10 SEK
|23.853,60000 VND
|20 SEK
|47.707,20000 VND
|50 SEK
|119.268,00000 VND
|100 SEK
|238.536,00000 VND
|250 SEK
|596.340,00000 VND
|500 SEK
|1.192.680,00000 VND
|1000 SEK
|2.385.360,00000 VND
|2000 SEK
|4.770.720,00000 VND
|5000 SEK
|11.926.800,00000 VND
|10000 SEK
|23.853.600,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / İsveç Kronu
|1000 VND
|0,41923 SEK
|2000 VND
|0,83845 SEK
|5000 VND
|2,09613 SEK
|10000 VND
|4,19225 SEK
|20000 VND
|8,38450 SEK
|50000 VND
|20,96125 SEK
|100000 VND
|41,92250 SEK
|200000 VND
|83,84500 SEK
|500000 VND
|209,61250 SEK
|1000000 VND
|419,22500 SEK
|2000000 VND
|838,45000 SEK
|5000000 VND
|2.096,12500 SEK