10 bin İsveç kronundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile SEK → QAR çevirin

10.000 sek
3.449 qar

1,000kr SEK = 0,3449QR QAR

17:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34810,3510
Düşük0,33640,3341
Ortalama0,34290,3433
Değişim-0.79%2.30%
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1 SEK → QAR istatistikleri

SEK → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3481, en düşük 0,3364 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3429 oldu. SEK → QAR kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

SEK → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3510, en düşük 0,3341 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3433 oldu. SEK → QAR kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,83910,95383,7871,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,9591,4161,5124,291
1 GBP1,281,17318,75114,015107,2091,7735,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2510,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Katar Riyali
1 SEK0,34490 QAR
5 SEK1,72450 QAR
10 SEK3,44900 QAR
20 SEK6,89800 QAR
50 SEK17,24500 QAR
100 SEK34,49000 QAR
250 SEK86,22500 QAR
500 SEK172,45000 QAR
1000 SEK344,90000 QAR
2000 SEK689,80000 QAR
5000 SEK1.724,50000 QAR
10000 SEK3.449,00000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / İsveç Kronu
1 QAR2,89939 SEK
5 QAR14,49695 SEK
10 QAR28,99390 SEK
20 QAR57,98780 SEK
50 QAR144,96950 SEK
100 QAR289,93900 SEK
250 QAR724,84750 SEK
500 QAR1.449,69500 SEK
1000 QAR2.899,39000 SEK
2000 QAR5.798,78000 SEK
5000 QAR14.496,95000 SEK
10000 QAR28.993,90000 SEK