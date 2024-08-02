250 İsveç kronundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SEK → MAD çevirin

250 sek
232,88 mad

1,000kr SEK = 0,9315د.م. MAD

16:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,94680,9575
Düşük0,91060,9106
Ortalama0,92710,9351
Değişim-1.62%0.22%
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1 SEK → MAD istatistikleri

SEK → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9468, en düşük 0,9106 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9271 oldu. SEK → MAD kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

SEK → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9575, en düşük 0,9106 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9351 oldu. SEK → MAD kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95183,7951,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,94991,4331,5124,289
1 GBP1,2791,17318,75114,011107,2111,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Fas Dirhemi
1 SEK0,93151 MAD
5 SEK4,65757 MAD
10 SEK9,31514 MAD
20 SEK18,63028 MAD
50 SEK46,57570 MAD
100 SEK93,15140 MAD
250 SEK232,87850 MAD
500 SEK465,75700 MAD
1000 SEK931,51400 MAD
2000 SEK1.863,02800 MAD
5000 SEK4.657,57000 MAD
10000 SEK9.315,14000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İsveç Kronu
1 MAD1,07352 SEK
5 MAD5,36760 SEK
10 MAD10,73520 SEK
20 MAD21,47040 SEK
50 MAD53,67600 SEK
100 MAD107,35200 SEK
250 MAD268,38000 SEK
500 MAD536,76000 SEK
1000 MAD1.073,52000 SEK
2000 MAD2.147,04000 SEK
5000 MAD5.367,60000 SEK
10000 MAD10.735,20000 SEK