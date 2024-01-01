100 Fas dirheminden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile MAD → SEK çevirin

100 mad
107,62 sek

1,000د.م. MAD = 1,076kr SEK

14:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,09821,0982
Düşük1,05621,0444
Ortalama1,07821,0696
Değişim1.50%0.02%
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1 MAD → SEK istatistikleri

MAD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0982, en düşük 1,0562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0782 oldu. MAD → SEK kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

MAD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0982, en düşük 1,0444 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0696 oldu. MAD → SEK kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5530,7810,9261,3831,531,33618,16
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,8811,1861,7711,961,7123,251
1 EUR1,08655,9450,84311,4931,6521,44219,606

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İsveç Kronu
1 MAD1,07618 SEK
5 MAD5,38090 SEK
10 MAD10,76180 SEK
20 MAD21,52360 SEK
50 MAD53,80900 SEK
100 MAD107,61800 SEK
250 MAD269,04500 SEK
500 MAD538,09000 SEK
1000 MAD1.076,18000 SEK
2000 MAD2.152,36000 SEK
5000 MAD5.380,90000 SEK
10000 MAD10.761,80000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Fas Dirhemi
1 SEK0,92922 MAD
5 SEK4,64608 MAD
10 SEK9,29215 MAD
20 SEK18,58430 MAD
50 SEK46,46075 MAD
100 SEK92,92150 MAD
250 SEK232,30375 MAD
500 SEK464,60750 MAD
1000 SEK929,21500 MAD
2000 SEK1.858,43000 MAD
5000 SEK4.646,07500 MAD
10000 SEK9.292,15000 MAD