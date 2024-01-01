10 bin Fas dirheminden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile MAD → SEK çevirin

10.000 mad
10.759 sek

1,000د.م. MAD = 1,076kr SEK

14:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,09821,0982
Düşük1,05621,0444
Ortalama1,07821,0696
Değişim1.50%0.02%
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1 MAD → SEK istatistikleri

MAD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0982, en düşük 1,0562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0782 oldu. MAD → SEK kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

MAD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0982, en düşük 1,0444 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0696 oldu. MAD → SEK kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4770,7810,9261,3831,531,33618,156
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,84411,1861,7711,9591,7123,248
1 EUR1,08655,9540,84311,4931,6521,44219,605

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İsveç Kronu
1 MAD1,07590 SEK
5 MAD5,37950 SEK
10 MAD10,75900 SEK
20 MAD21,51800 SEK
50 MAD53,79500 SEK
100 MAD107,59000 SEK
250 MAD268,97500 SEK
500 MAD537,95000 SEK
1000 MAD1.075,90000 SEK
2000 MAD2.151,80000 SEK
5000 MAD5.379,50000 SEK
10000 MAD10.759,00000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Fas Dirhemi
1 SEK0,92946 MAD
5 SEK4,64729 MAD
10 SEK9,29457 MAD
20 SEK18,58914 MAD
50 SEK46,47285 MAD
100 SEK92,94570 MAD
250 SEK232,36425 MAD
500 SEK464,72850 MAD
1000 SEK929,45700 MAD
2000 SEK1.858,91400 MAD
5000 SEK4.647,28500 MAD
10000 SEK9.294,57000 MAD